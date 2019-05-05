كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفصائل الفلسطينية تعلن توسيع القصف بعد استهداف منازل بغزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وسعت الفصائل الفلسطينية المسلحة، اليوم الأحد، من مدى القصف بالقذائف الصاروخية من قطاع غزة، حيث دوت صافرات الإنذار في مناطق تبعد عن قطاع غزة 60 كم.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "صافرات الإنذار دوت في عسقلان وبئر السبع وكريات جات وأسدود، وراحوفوت التي تبعد عن غزة حوالي 60 كم".

وقالت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، إنها "بدأت قصف بئر السبع وعسقلان بعشرات الصواريخ رداً على قصف البيوت والمنازل في غزة".

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وأضافت في بيان لها، "نحذر العدو بأن الاستمرار في سياسة استهداف المنازل الآمنية يعني أن القادم أعظم".

وفي السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "صاروخاً انطلق من قطاع غزة أصاب مصنعاً في منطقة عسقلان، ما أدى لإصابة 4 مستوطنين أحدهم جراح خطيرة".

ودمر الجيش الإسرائيلي، 7 بنايات وأكثر من 7 منازل خلال يوم أمس، ضمن تصعيد للقصف المتواصل على قطاع غزة.