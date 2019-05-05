كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة انتخابات جنوب إفريقيا تصل ذروتها في جوهانسبرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت الحملة الانتخابية للانتخابات المقبلة في جنوب إفريقيا إلى ذروتها اليوم الأحد، حيث تجمّع الحزب الحاكم وأحد أقوى منافسيه في مظاهرات حاشدة.

ووعد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، بمزيد من فرص العمل والنمو الاقتصادي في التجمع من أجل المؤتمر الوطني الأفريقي، وحزب نيلسون مانديلا الذي حكم البلاد منذ نهاية نظام الفصل العنصري في العام 1994.

وقال "رامافوسا"، الذي وعد بتوفير فرص عمل جديدة: "شبابنا يريدون وظائف ويريدونها الآن. نحن نعرف ما يجب القيام به لزيادة الوظائف، ولتنمية الاقتصاد".

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وكان "رامافوسا" في ملعب إليس بارك للرجبي في جوهانسبرج، قبل أن يرتدي آلاف من مؤيدي حزب المؤتمر الوطني الأفريقي قمصانًا صفراء زاهية.

على الجانب الآخر من جوهانسبرج، في سويتو، أكبر بلدة سوداء في المدينة، تجمع الآلاف في مسيرة منافسة من قِبل حزب المقاتلين من أجل الحرية الاقتصادية، وهو حزب يساري شعبوي.

ومن المقرر أن يلقي الزعيم يوليوس ماليما، الذي انفصل عن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، كلمة أمام التجمع، على الرغم من وفاة جدته يوم السبت.

وقام "ماليما" بحملة تعهدت بمصادرة الأراضي المملوكة للبيض دون تعويض وتأميم مناجم البلاد.