كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملك تايلاند الجديد يبدأ مسيرة الـ7 كيلومترات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ ملك تايلاند، ماها فاجيرالونكورنماجا، الذي توج حديثا، اليوم الأحد، مسيرة السبعة كيلومترات من القصر الكبير إلى ثلاثة معابد بوذية في بانكوك.

ويظهر الملك أمام الجمهور لأول مرة منذ تتويجه أمس السبت، وسيشيد بصور بوذا الرئيسية لكل معبد.

وأفادت وكالة "رويترز" لاصطفاف حشود المهنئين باللون الأصفر، وهو اللون المرتبط بالملك، على طريق المسيرة في مشهد لم يحدث منذ ما يقرب من سبعة عقود.

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​​وكان قد تم تتويج الملك مها فاجيرالونكورن، البالغ من العمر 66 عاما، أمس السبت ، بعد أكثر من عامين من صعوده إلى العرش عقب وفاة والده الملك بوميبول أدولياديج، الذي كان محبوبا ومقدسا على نطاق واسع.

بالنسبة لغالبية الشعب التايلاندي، فإن تتويج الملك العاشر في نهاية هذا الأسبوع سيكون أول حدث من نوعه يشهدونه، إذ أن الملك الراحل بوميبون أدولياديج تم تتويجه في 5 مايو/ أيار 1950.

ويعرف الملك ماها فاجيرالونكورن بلقب الملك راما العاشر. وأصبح ملكا دستوريا بعد وفاة والده في أكتوبر 2016 بعدما جلس على العرش 70 عاما.