كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: لن نرضخ للعقوبات الأمريكية بشأن صفقة إس-400 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، اليوم الاحد، بأن تركيا لن ترضخ أبدًا للعقوبات الأمريكية بشأن موافقتها على شراء أنظمة الدفاع الصاروخي أرض-جو الروسية إس-400.

وقال "أقطاي" لقناة "كنال 7"، إن المخاوف الأمريكية غير معقولة، وأن تاريخ التسليم المقرر لشهر يوليو لمنظومة إس-400 لم يتغير.