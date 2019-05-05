كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: لن نرضخ للعقوبات الأمريكية بشأن صفقة إس-400 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، اليوم الاحد، بأن تركيا لن ترضخ أبدًا للعقوبات الأمريكية بشأن موافقتها على شراء أنظمة الدفاع الصاروخي أرض-جو الروسية إس-400.
وقال "أقطاي" لقناة "كنال 7"، إن المخاوف الأمريكية غير معقولة، وأن تاريخ التسليم المقرر لشهر يوليو لمنظومة إس-400 لم يتغير.
وأضاف: "عندما توقع تركيا اتفاقًا، تحافظ تركيا على وعدها. لقد قمنا بتوقيع هذه الاتفاقية وتم دفع مبالغ معينة. لا أعتقد أن الحجج والمخاوف هنا كثيرة لتستند إليها".