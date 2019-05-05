جنات اختارت اسمها نفسه لابنتها الأولى

اختارت الفنانة المغربية جنات مهيد، اسم “جنات” لابنتها الأولى، التي وضعتها الخميس.
ورزقت جنات، وزوجها المحامي المصري محمد عثمان نعمان، بطفلتهما الأولى، بعد حوالي سنة ونصف السنة من الزواج، الذي يعتبر ثاني تجارب جنات في القفص الذهبي.
جنات كانت قد أعلنت حملها، في يناير الماضي، عند احتفالها بعيد ميلادها، إذ نشرت صورة رفقة زوجها، حيث ظهرت علامات الحمل بارزة عليها.
الخطوة، التي اتخذتها جنات لتسمية ابنتها باسمها نفسه، سبقها إليه الرابور المغربي، توفيق حازب، الملقب بـ”دون بيع”، وكذلك اللبنانية نيكول سابا.
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