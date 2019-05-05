بعد 12 سنة من التألق.. رحلة ريبيري مع بايرن ميونخ تصل محطتها الأخيرة

سيغادر الفرنسي، فرانك ريبيري، رسميا، فريقه بايرن ميونخ الألماني، مع نهاية الموسم الرياضي الحالي، وذلك بعد أن قرر النادي عدم تجديد عقده، الذي سينتهي شهر يونيو القادم، بعد 12 سنة قضاها في الفريق ” البافاري”.

وحسب تقارير صحفية ألمانية، اليوم الأحد، فإن رحلة “القيصر ريبيري” مع بايرن ميونخ وصلت لمحطتها الأخيرة، وسيكون هذا الموسم هو الأخير له في الفريق، بعد مشوار طويل وحافل، فاز معه بمجموعة من الألقاء المحلية والقارية والعالمية.

وفي الوقت الذي يحيط الغموض حول مستقبل الرجل الكروي، فيما سيعتزل الكرة نهائيا أم سيخوض تجربة أخرى، على الرغم من تقدمه في السن، فإن عددا من أبرز رموز النادي الألماني اقترحوا على ريبيري شغل مهام ومناصب في إدارة البايرن.