سيغادر الفرنسي، فرانك ريبيري، رسميا، فريقه بايرن ميونخ الألماني، مع نهاية الموسم الرياضي الحالي، وذلك بعد أن قرر النادي عدم تجديد عقده، الذي سينتهي شهر يونيو القادم، بعد 12 سنة قضاها في الفريق ” البافاري”.
وحسب تقارير صحفية ألمانية، اليوم الأحد، فإن رحلة “القيصر ريبيري” مع بايرن ميونخ وصلت لمحطتها الأخيرة، وسيكون هذا الموسم هو الأخير له في الفريق، بعد مشوار طويل وحافل، فاز معه بمجموعة من الألقاء المحلية والقارية والعالمية.
وفي الوقت الذي يحيط الغموض حول مستقبل الرجل الكروي، فيما سيعتزل الكرة نهائيا أم سيخوض تجربة أخرى، على الرغم من تقدمه في السن، فإن عددا من أبرز رموز النادي الألماني اقترحوا على ريبيري شغل مهام ومناصب في إدارة البايرن.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 12 سنة من التألق.. رحلة ريبيري مع بايرن ميونخ تصل محطتها الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.