الممثلة مريم باكوش تلتحق بركب المتزوجات – فيديو 

عقدت الممثلة مريم باكوش، ليلة أمس السبت، قرانها، وأقامت حفلا عائليا بهذه المناسبة.
وكشفت خبيرة المكياج، ليلى، خبر زواج باكوش، عبر نشرها بعض لحظات الحفل، الذي حضرته عائلتا العروسين، في انتظار إقامة عرس على خطى باقي النجوم، الذين دخلوا القفص الذهبي، أخيرا.
وشهد العام الحالي إقامة عدد غير متوقع من الفنانين لأعراسهم، وكان النصيب الأكبر منها للفنانات، وأبرزهن دنيا بوطازوت، وسعيدة شرف، ونجاة الرجوي، ومها البخاري، ومنال بنشليخة.
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