مقر حزب الاتحاد الاشتراكي في ظلام دامس بسبب عدم تسديد فواتير الكهرباء!

علم “اليوم24” أن التيار الكهربائي انقطع على مقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في زايو، إقليم الناظور، بسبب عدم تسديد فواتير الكهرباء لمقر الحزب.
ووصفت مصادر من داخل حزب “الوردة” الوضع داخل المقر بالمتأزم، خصوصا أن الإقليم يتوفر على برلمانيين في الغرفة الأولى، عجزوا عن تسديد فاتورة الكهرباء، قبل أيام، للمقر، الذي اقتناه حزب “الوردة” في مرحلة الكاتب السابق، عبدالواحد الراضي.
يذكر أنه سبق لمنتسبين إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن أطلقوا حركة تحمل هاشتاغ “ساخطون وغاضبون”، على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تصحيح الوضع التنظيمي الحزبي، الموصوف بـ”المتأزم”.
وجاءت هذه الحركة، التي انطلقت في إقليم الناظور، في إطار فتح نقاش مع مختلف الاتحاديين، الغاضبين، وبلورة تصور عام لإصلاح الوضع التنظيمي، الذي يعرف جمودا كبيرا.
وكشف المنتسبون لهذه الحركة أن اتحاديين مسؤولين في أجهزة حزبية على المستوى المحلي، الإقليمي، والجهوي، والوطني، التحقوا بهذا الهشتاغ، معبرين عن سخطهم من الوضع، الذي أصبح عليه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
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