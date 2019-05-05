“الطبيب يجي عندك مجانا”.. مبادرة إنسانية استثنائية في الدارالبيضاء

في تجربة غير مسبوقة، أطلقت مقاطعة سيدي مومن، نهاية الأسبوع الجاري، خدمة صحية تستهدف مرضى السكري من الأطفال القاصرين، والمسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى النساء الحوامل، من خلال زيارة طبيبة مختصة في السكري للمرضى على متن سيارة خاصة، من أجل فحصهم في منازلهم، وتوفير الدواء لهم مجانا.

وشمل اليوم الأول من الخدمة طفلين، وامرأة حامل مصابين بداء السكري، إذ استفادوا، بحسب بلاغ للمقاطعة، من الفحص المنزلي، والجرعات الخاصة بالأنسولين، بحضور رئيس مقاطعة سيدي مومن، حميد بن غريضو، في انتظار استفادة أزيد من 80 مريضا، شهريا، في مرحلة أولية.

وكان حميد بن غريضو، رئيس المقاطعة، أوضح في حديثه عن التجربة، التي انطلقت تحت شعار “الطبيب يجي عندك مجانا”، الجمعة الأخير، أنها ستضمن الفحص الطبي الميداني، مرتين كل أسبوع، في إطار ما سميَ بالخدمات الاجتماعية لحفظ الصحة، مشيرا إلى أنها “مبادرة نوعية جديدة”، باعتبارها تستهدف صلب اهتمام المقاطعات بالشأن الاجتماعي، بحسب تعبيره.