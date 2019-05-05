الكابينيت يوعز بتكثيف الضربات على غزّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بدأ المجلس العسكري والسياسي الإسرائيليّ المصغّر (الكابينيت)، اليوم، الأحد، اجتماعه لبحث العدوان في قطاع غزّة. ونقلت القناة 13 عن مصدر أمني أنّ الكابينيت أوعز الجيش الإسرائيلي، في بداية الجلسة، بتكثيف الهجمات "ضدّ المنظمات الإرهابيّة في قطاع غزّة" وتعزيز القوات في محيطه.

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