عسقلان: مقتل العامل زيد الحمامدة بسقوط قذيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل العامل زيد أبو أحمد الحمامدة (50 عاما) من قرية صواوين مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، إثر سقوط قذيفة صاروخية على مصنع كان يعمل داخله في مدينة عسقلان، اليوم الأحد.

وأصاب أحد الصواريخ المصنع في عسقلان، ما أدى إلى إصابة 3 عمال، اثنان منهما بحالة حرجة (أعلن عن مقتل أحدهما لاحقا)، والثالث بحالة طفيفة؛ كما أصاب صاروخ سيارة إصابة مباشرة ما أدى إلى إصابة رجل بجروح حرجة قرب مفرق "ياد مردخاي"، أعلن عن مقتله لاحقا، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه يجري فحص إن كانت سيارته أصيبت بصاروخ مضاد للمدرعات.

وعلم "عرب 48" أن القتيل والد لعدد من الأطفال وله أحفاد، وكان يعمل في المصنع لإعالة أسرته وكسب لقمة العيش.

وساد الحزن في منطقة النقب عموما وقرية المرحوم خصوصا بعد انتشار النبأ المفجع.