كشمير: مسلحون يقتلون مسؤول المنطقة التابع للهند

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الهندية أن مسلحين أطلقوا النار مساء أمس السبت، على مسؤول المنطقة التابع للحزب الحاكم "بهارتيا جناتا"، غول محمد مير، مما أسفر عن مقتله، في ظل احتدام الصراع داخل هذه المنطقة المتنازع عليها بين الهند وباكستان.

وذكرت الشرطة المحلية أن المسلحين ينتمون لجماعة محلية كشميرية تنادي باستقلال المنطقة عن الهند، وتعتبر كشمير منطقة مُحتلة، فيما تنظم الهند انتخابات تشريعية على عدة مراحل وعدة أسابيع، وفق ما أفادت الشرطة الأحد.

وقُتل مير (65 عاما)، المسؤول عن فرع صغير من حزب بهاراتيا جناتا، بإطلاق النار عليه منزله بمنطقة أنانتانغ جنوب كشمير، الولاية الهندية الوحيدة ذات الغالبية المسلمة.

وذكرت الشرطة أن مكتب اقتراع كان سيُستعمل الإثنين أحرق في حي شوبيان المجاور. وبالكاد تجاوزت المشاركة في كشمير 10 بالمئة خلال مراحل التصويت الأولى.

وتبدأ الاثنين المرحلة الخامسة من عملية تستمر ستة أسابيع، وتنتهي في 19 أيار/ مايو. وسيُدعى ناخبون إلى مكاتب التصويت في 51 دائرة في سبع ولايات، بما فيها أوتار براديش، أكبر ولاية هندية.

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ودخلت كشمير الحملة الانتخابية عبر هجوم انتحاري أسفر عن مقتل 40 من القوات شبه العسكرية الهندية في شباط/ فبراير الماضي. وأجج الهجوم، الأكثر دموية منذ عام 1989، التوتر الذي لا يزال كامنا بين الهند وباكستان اللتين تسيطر كل منهما على جزء من كشمير.

وشهدت أنحاء أخرى من الهند، أعمال عنف سياسية والتي تعتبر مألوفة نسبيا خلال الانتخابات في الهند، فقٌتل 15 على الأقل من أفراد القوات شبه العسكرية وسائقهم الأربعاء الماضي، في هجوم بالقنابل نسب إلى متمردين ماويين في منطقة غادشيرولي بولاية ماهاراشترا غرب الهند.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قتل المتمردون شرطيَين وأصابوا قرويا في وسط شاتيسغار، كما ذكرت وكالة "برس ترست" الهندية.

وفي أوائل نيسان/ أبريل، قتل خمسة أشخاص في شاتيسغار في هجوم شنه متمردون من الماويين على قافلة انتخابية قبل يومين من بدء الانتخابات.