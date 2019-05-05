مدرب أبناء عرعرة عارة: استحقينا الصعود التاريخي للدرجة الأولى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لا تزال الاحتفالات قائمة في بلدة عرعرة عارة بمناسبة صعود فريقها التاريخي إلى مستوى الدرجة الأولى بعد تخطيه الاختبارات ضمن الدرجة الثانية المنطقة الشمالية.

وحسم فريق أبناء عرعرة عارة تأهله بعد فوزه في مباراته الأخيرة على المتعثر بالدرجة الأولى المنطقة الشمالية، عيروني نيشر، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جرت أحداثها على استاد "عيلوط".



وفي هذا السياق، قال مدرب أبناء عرعرة عارة، عيسى نجيدات، في حديث لـ"عرب 48"، إن "شعوري لا يوصف وأنا سعيد جدا بعدما استحقينا الارتقاء إلى الدرجة الأولى، وهذا كان نتاج عمل وجهد جبار إلى جانب اللاعبين والإدارة والجمهور".

وأضاف "كنا نؤمن أننا قادرين على تحقيق هذا الإنجاز لكن أحدا لم يصدقنا، سيما وأن الفريق خصص له ميزانية متواضعة وكان الهدف إنهاء الموسم في وسط اللائحة، غير أن اللاعبين كانوا متحمسين وأثبتوا إصرارهم على تحقيق الصعود، وبفضل الله قمنا بجهد مكثف حتى تمكنا من تحقيق ذلك".

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وأشار إلى أن "الصعود من الاختبارات لطالما كان صعبا، وبدورنا حققنا الفوز في المباريات بشكل مقنع جدا حيث أحرزنا الأهداف مقابل تلقي هدف واحد، وفي المباراة الأخيرة قمنا باستغلال نقاط ضعفه وسهلنا المباراة على أنفسنا حتى تمكن من إحراز 4 أهداف وكان بإمكاننا الفوز بنتيجة أكبر أيضا".

وتابع أنه "كان هناك شعور داخلي في الفريق على وجود مؤامرة قد أحيكت ضده من أجل منعه من الصعود، لكن بفضل الله تمكنا من دحر هذه المؤامرة إن وجدت وحصد بطاقة الصعود".

وأكمل أن "سر نجاح الفريق هذا الموسم هو غرفة الملابس التي امتازت عن غيرها، بالإضافة إلى اعتمادنا اللعب التكتيكي".

ووجه نجيدات "الشكر لأفراد عائلته وبلدي البعينة نجيدات، بالإضافة إلى إدارة فريق أبناء عرعرة عارة إلى جانب اللاعبين والجماهير، كما كل من وقف إلى جانبنا وساندنا حتى حققنا هذا الإنجاز".

وختم نجيدات بالقول إن "الحديث عن مستقبلي ووجهتي التدريبية للموسم المقبل لا زال مبكرا، لكن بكل تأكيد الأولوية ستكون لفريق أبناء عرعرة عارة".