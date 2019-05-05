كابتن هـ. باقة الغربية: حققنا فوزا صعبا وماضون نحو الممتازة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ينافس فريق هبوعيل باقة الغربية على الصعود إلى مستوى الدرجة الممتازة، وذلك من خلال اختبارات الصعود ضمن الدرجة الأولى.

وتخطى الفريق الباقاوي الاختبار الأول بعد الفوز على النادي الرياضي الطيرة من ركلات الترجيح (3-1)، وهو يستعد حاليا لمباراة الاختبار الثانية أمام هبوعيل هرتسليا التي ستقام يوم الجمعة المقبل على ملعب الأول.

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وبهذا الصدد، قال كابتن هبوعيل باقة الغربية، عبيدة أبو ربيع، في حديث لـ"عرب 48" عقب المباراة الأخيرة إنه "بفضل الله حققنا فوزا مهما في مباراة صعبة جدا أمام النادي الرياضي الطيرة".

وأضاف أنه "من هنا أحيي الجماهير واللاعبين والكادر المهني على ما قدموه خلال المباراة، وكان من المهم بالنسبة لنا الفوز".

وختم أبو ربيع بالقول إن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام هبوعيل هرتسليا، ومن هنا أدعو الجميع لدعمنا في هذه المباراة وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز ومواصلة السير نحو الدرجة الممتازة".