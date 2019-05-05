انت الان تتابع تفاصيل خبر الأمن السعودي يقتحم منزل ناشط مقيم بالخارج ويهدد عائلته والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 5 مايو 2019 02:49 مساءً - قال حساب "معتقلي الرأي"، المهتم بنشر أخبار المعتقلين في السعودية، إن سلطات المملكة داهمت منزل الناشط السعودي حمزة الكناني بمكة المكرمة، وهددت عائلته.

وذكر الحساب في صفحته بـ"تويتر"، أن السلطات السعودية داهمت منزل "الكناني"، وصادرت جميع مستلزماته الشخصية من عقود وكُتب وصور ومستندات.

وأوضح أنه جرى استدعاء أفراد أسرته وأبناء عمومته للتحقيق، وتهديدهم من أجل إقناعه بالتوقف عن نشاطه، والاعتذار والعودة وتسليم نفسه، إضافة إلى حظر السفر عليهم.

Advertisements

وأشار إلى أن مداهمة منزل الكناني جاءت عقب نشره مقطع فيديو يدعم فيه معتقلي الرأي من مقر الأمم المتحدة.

وكان الكناني نشر فيديو على صفحته بـ"تويتر"، أعلن فيه مناصرته للمعتقلين داخل سجون السعودية، وفي مقدمتهم المشايخ والنساء، واصفاً تلك المعتقلات بـ"سجون الظلمة في جزيرة العرب وبلاد الحرمين".

ويأتي ملف معتقلي الرأي، القابعين في سجون المملكة، ضمن الملفات التي تلاحق ولي العهد محمد بن سلمان، في تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، وفي عناوين الصحف العالمية، ووسوم (هاشتاغات) مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ وصول بن سلمان إلى منصب ولي العهد في 21 يونيو 2017، شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات طالت آلاف الشخصيات البارزة والدعاة والنشطاء والمثقفين، وألقتهم في السجون بتهم سياسية، منها ما هو متعلق بالإرهاب، وهو ما شكَّل إدانات دولية واسعة للمملكة.