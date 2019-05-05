شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد اليمنيين المستفيدين من حملة الإمارات الرمضانية والان مع التفاصيل

كشفت وسائل إعلام، اليوم الأحد، عن أعداد المستفيدين من حملة الإمارات الرمضانية.

و دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة الحملة الرمضانية في اليمن بحزمة مبادرات ومشاريع خيرية وإنسانية يستفيد منها أكثر من 2.5 مواطن يمني منهم قرابة 1.5 مليون طفل و 500 ألف امرأة.

وتشهد الحملة الرمضانية توزيع 100 ألف سلة غذائية منها 10 ألاف في الضالع وفِي الساحل الغربي 20 ألف سلة و 10 ألاف سلة في تعز ومثلها في محافظة لحج وفي عدن 25 ألف سلة و 5 ألاف في أبين كما يتم توزيع 10 ألاف سلة في حضرموت ومثلها في شبوة.

وشملت توفير نقطة مركز لتوفير المياه النظيفة حيث يتم توزيع 500براد ماء على المحافظات المحررة.

كما تضمنت توفير 5000 من المكملات الغذائية للأمهات والاطفال الرضع.

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وقال مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن إن الحملة الرمضانية امتداد لسلسلة مبادرات وحملات إنسانية وخيرية وتنموية مستمرة ومتواصلة للأشقاء في اليمن مشيرا إلى أنها ضمن الخطة الإستراتيجية لآلية العمل الإنساني القائم على تلبية المتطلبات والاحتياجات للفئات المستهدفة حيث تم الترتيب والتحضير والتجهيز لها على خطوات ومراحل لتنفيذها على أكمل وجه.

وأكد أن تكثيف الأعمال الإنسانية والخيرية بالتزامن مع حلول شهر رمضان نهج وسلوك يتم العمل به دائما انطلاقا من القيم الإنسانية التي رسخها المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه واستجابة للقيادة الرشيدة والحكيمة التي تسير على خطاه ونحن نعمل على القيام بالواجب لمساعدة وخدمة أشقائنا في اليمن.

وأوضح أن الحملة الرمضانية ركزت على الأولويات وفقا لخطة العمل الإنساني القائمة على اجراء دراسة ومسح ميداني بهدف الوصول إلى نتائج طيبة ومثمرة ولَم تقتصر على جانب معين كما تتضمن مشروع كسوة العيد للأطفال في مختلف المحافظات اليمنية.

وتعددت مبادرات وأعمال الحملة الرمضانية ومنها مشروع إفطار صائم حيث يتم توفير 150ألف وجبة إفطار خلال شهر رمضان المبارك ودعم المخابز حيث يتم دعم12 مخبزا في الساحل الغربي لإنتاج 50الف قطعة خبز يوميا.

كما تتضمن مشروع كسوة العيد ل 20 ألف طفل في كل من الضالع والساحل الغربي وتعز ولحج وعدن وأبين وحضرموت وشبوة