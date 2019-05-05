شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الحديدة يتفقد أوضاع النازحين في مخيم الرباط بلحج والان مع التفاصيل

تفقد محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر اليوم أوضاع النازحين من أبناء المحافظة في مخيم الرباط ومنطقة مصعبين بمحافظة لحج. واطلع على الجهود المبذولة لتحسين أوضاعهم المعيشية ومنها توفير المواد الغذائية والخدمات الصحية. وأوضح مدير الوحدة التنفيذية لإغاثة النازحين بالمحافظة حميد خزان الجهود التي تبذل لتحسين أوضاع النازحين ومنها المشروع الجديد للمخيم الذي يتسع لـ 290 خيمة تم إعدادها بطريقة تتناسب مع المعايير التي يتم فيها انشاء مخيمات النازحين والذي تقوم بها المفوضية السامية لشئون اللاجئين.

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