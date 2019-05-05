"الخليج": "إسرائيل" وإدارة ترامب تحاولان تزوير التاريخ والجغرافيا

قالت صحيفة خليجية، إن كل اتفاقات التهدئة بين قطاع غزة والاحتلال لم تصمد، بعضها دام عدة أيام وبعضها عدة ساعات، ليس لأن حركات المقاومة في القطاع لا تريد تهدئة، بل لأن " إسرائيل" تريدها على مقاسها ووفق مقتضيات أمنها.

وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأحد " أنها تريد من الفلسطينيين أن يلتزموا بها ولا يقوموا بأي حراك حتى ولو كان سلمياً لفك الحصار الممتد الذي يخنقهم ويقطع أنفاسهم ويهدد حياتهم، أما هي فلا شيء يقيدها، أو يمنعها من الاعتداء براً وبحراً، على المواقع والمنازل وقوارب الصيادين، ولا بأس إن قتلت أو جرحت أو هدمت، فهذا لحماية أمنها ومستوطنيها، وهو "حق" تمارسه جهاراً نهاراً حتى ولو كان يمثل انتهاكاً لـ " التهدئة " أو للقانون الدولي، أو لحقوق الإنسان، فهذا شيء آخر لا يعنيها، لأنها فوق القانون، ومدرعة بحماية أمريكية مهما ارتكبت من مجازر ومذابح.

وذكرت أن العدوان على قطاع غزة يوم أمس هو نموذج لمفهوم " التهدئة " بالنسبة لـ " إسرائيل ". أي أن يلتزم الفلسطينيون بها على أن تبقى يدها الطويلة قادرة على الوصول أينما أرادت. إنها "التهدئة" التي يفرضها القوي على الضعيف، أن يبقى "مسبوعاً" وخائفاً وغير قادر على الرد.

وأشارت إلى أنه في مسيرات العودة السلمية يوم أمس الأول، استشهد أربعة شبان فلسطينيين قنصاً، وأصيب العشرات. ويوم أمس واصل العدو غاراته على القطاع وسقط شهداء وجرحى، وردت المقاومة بقصف مستوطنات غلاف غزة بالصواريخ كتحذير أولي بتوسيع الرد كماً وكيفاً إذا واصلت "إسرائيل" عدوانها، لأن السكوت على العدوان يعني الاستسلام لشروط العدو ولخياراته، ولتهدئة مغشوشة يريدها غطاء لعدوانه، مع إبقاء الوضع على حاله من حصار وتجويع وترويع وتدمير.

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وأكدت أنه هكذا " تهدئة" لن تستمر، لأنها ترجمة لمنطق الغالب والمغلوب، وتعبير عن غطرسة " إسرائيلية " محشوة بالعنصرية والكراهية، ومدعومة بالتفوق والقوة، وتعتبر الشعب الفلسطيني مجرد أرقام بشرية لا تنطبق عليه القوانين الإنسانية، وأنه شعب بلا حقوق ولا قضية ولا أرض.

ورأت أن هذا المنطق العنصري الإقصائي الاجتثاثي الذي تحاول " إسرائيل" فرضه كأمر واقع بالشراكة مع الإدارة الأمريكية لن يتحقق ولن يرى النور، مثله مثل عشرات المحاولات المماثلة التي بذلت منذ النكبة حتى الآن وسقطت كلها بفضل نضالات الشعب الفلسطيني وتضحياته وصموده على مدى أكثر من سبعين عاماً.

ولفتت إلى أن الخطأ الفادح الذي ترتكبه "إسرائيل" وإدارة ترامب أنهما تحاولان تزوير التاريخ والجغرافيا. فحركة التاريخ لا تكون دائماً إلى الأسفل بل تأخذ مساراً مستوياً أو تصاعدياً وفقاً لإرادة الشعوب والجغرافيا ترسم شعوب المنطقة خطوط طولها وعرضها بما يتناسب مع تاريخها وثقافتها ومصيرها وكينونتها، ولا ترسمها أساطير دينية، أو كهنة وحاخامات يؤمنون بخزعبلات وترهات يصدقها أركان البيت الأبيض ويعملون على تطبيقها وفرضها.

ونبهت " الخليج " في ختام افتتاحيتها إلى أن تهدئة غزة هشة ولن تدوم، لأنها جزء من خطة فرض تسوية أمريكية مشبوهة بدأت تطل برأسها وتتضح صورتها كأبشع مؤامرة على القضية الفلسطينية