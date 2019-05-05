شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: قطر باتت توزع الاتهامات الكيدية بحق الإمارات والان مع التفاصيل

كتبت صحيفة إماراتية، أن بعض الأكاذيب، رغم بشاعتها وما تحمله من رياء وما تكشفه من انعدام لأبسط أنواع الأخلاق، مدعاة للسخرية، خاصة عندما تكون من قبل جهة تمتهن الأكاذيب وتسويق الشائعات وادعاء عكس الحقيقة دائماً، والغريب أن تلك الجهات تعتقد أنها بكثرة الادعاءات قد تجد من يصدق قولها، علماً أنها في كل مرة تصطدم بحائط مسدود وترتد خائبة، وتبدو قطر نموذجاً لهذه النوعية من مروجي الأكاذيب والتزييف والتزوير.

وذكرت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأحد " أن قرار المقاطعة الذي اتخذته الإمارات مع الدول العربية الشقيقة السعودية والبحرين ومصر، سيادي بامتياز ومضمون بموجب القانون الدولي، الذي يتيح لأي دولة تشعر أن هناك مخاطر أو تهديداً لأمنها اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لضمان السلامة والاستقرار، خاصة أن مصدر هذا الخطر هو النظام القطري الذي بات مفضوحاً للعالم أجمع بسياسته ونواياه ومراميه والأجندات التي ينخرط فيها، ودعمه للجماعات الإرهابية بمختلف أنواعها وتبذيره للمليارات تمويلاً وتسليحاً لها، وعدم تجاوبه مع محاولات ثنيه على خطورة ما ينتهجه، فكان لابد من قرار حاسم تمثل بقرار المقاطعة.

وأشارت إلى أن قطر في محاولتها لتجنب المأزق الذي وضعت نفسها به، باتت توزع الاتهامات الكيدية بحق الإمارات ودول الجوار، فكان آخر ما تفتقت عنه ذهنية التآمر لدى "نظام الحمدين" الادعاء اأن الإمارات تتخذ إجراءات عنصرية ضد رعايا قطر!.

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وأكدت أن أكثر دولة في العالم تكافح العنصرية والتطرف والأحقاد والتمييز، بقوانين مشددة هي الإمارات، وأكثر دولة تدعو لجعل قيم المحبة والسلام والتسامح سائدة، ولو كان ما تدعيه قطر في كيدها صحيحاً، لما كانت الإمارات عاصمة للإنسانية ينعم على أرضها رعايا أكثر من 206 جنسيات بالحياة الكريمة التي تعطي للإنسان حقه وتحفظ له كرامته وتحقق له طموحه وآماله، وجعلت من إنسانيته حصانة لا تُمس، وما جعل العالم أجمع يحذو حذوها كنموذج يجب أن يتم تعميمه لصالح الإنسان في كل مكان.

وأضافت أن وثيقة الأخوة الإنسانية التي رعتها الإمارات تقترب لتكون منهجاً أممياً، وهذا دليل على رفعة الإمارات ونهجها في الخير الذي يقوم على جعله منهاج حياة يرفض أي وجود للتمييز أو العنصرية لأي سبب كان، وباتت علاقات الإمارات حول العالم تقدم النموذج الأرقى في التعامل الإنساني.

وقالت الصحيفة في ختام افتتاحيتها إن قطر في محاولاتها للتشويش على جيرانها تدرك تماماً، أنها لن تنجح في اختراق حصون شامخة تقوم على الولاء للأوطان ونهجها ومسيرتها المشرفة، وما محاولات قطر هذه إلا دليل إفلاس أخلاقي ومحاولة آثمة تهدف من خلالها لتعكير شفافية مناهج باتت راسخة في حياة الأجيال، وستبقى الإمارات واحة محبة وأمن وسلام تعزز القيم العالمية برمتها، في حين سيدفع كل نظام تجرد من كل وازع وانجرف بعيداً في طريق الشر الثمن الذي يستحقه.