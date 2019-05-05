شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد مصور صحفي بقناص حوثي بجبل الفلاح في الضالع والان مع التفاصيل

أفادت مصادر محلية عن استشهاد صباح اليوم مصور صحفي بقناص لمليشيا الحوثي في جبل الفلاح بحجر بالضالع. وذكرت المصادر أن الاعلاملي غالب لحبش استشهد اليوم برصاص قناص حوثي أثناء تغطيته للمعارك بجبهة حجر. ويعتبر المصور الصحفي لحبش من الذين قاموا بتغطية الاحداث انثاء طرد مليشيا الحوثي في المناطق الجنوبية.

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