شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مسؤول الامداد العسكري للمليشيا في جبهة مريس والان مع التفاصيل

أفادت مصادر محلية عن مصرع مسؤول الامداد العسكري للحوثيين في جبهة مريس محافظة الضالع.

وذكرت المصادر أن مسؤول الامداد قتل في مواجهات التي تدور بين قوات الجيش والمقاومة من جهة ومليشيا الحوثي الارهابية من جهة اخرى.

وتمكنت قوات الجیش الوطني من استھداف القیادي الحوثي وأحد مرافقيه.

وتشتعل المعارك في عدد من الجبھات والمناطق بمحافظة الضالع، في إطار عملیات مستمرة للمقاومة والحزام الأمني مدعوماً من ألویة العمالقة، لدحر وصد الملیشیا الحوثیة.