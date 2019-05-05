شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وبيرو توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول والان مع التفاصيل

وقعت الإمارات وبيرو اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لجميع أنواع جوازات السفر لمواطني البلدين.

وخلال مراسم رسمية، في مقر وزارة الخارجية البيروفية، وقّع يعقوب يوسف الحوسني مساعد الوزير لشؤون المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، ونستور ببوليزيو برداليس وزير الخارجية في بيرو على الاتفاقية بحضور جاسم سيف الشامسي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الإمارات لدى ليما، وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية البيروفية، وفقا للعين الإخبارية.

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وحققت دولة الإمارات، العام الماضي، وتزامنا مع "عام زايد" واليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، إنجازاً تاريخياً جديداً يضاف إلى تاريخها الحافل بالإنجازات في مختلف الميادين، إذ أصبح الجواز الإماراتي الأقوى في العالم، وحصد المركز الأول عالميا بجدارة.

وفاقت دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، جميع التوقعات، بحصول الجواز الإماراتي على المرتبة الأولى عالمياً في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2018، متصدرة دول العالم، وهو نجاح تحققه وزارة الخارجية والتعاون الدولي بقيادة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في تصريح له بهذه المناسبة وقتها، أن "هذا الإنجاز يعد بمثابة ترجمة حقيقية لإرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويعكس قوة الدبلوماسية الإماراتية الإيجابية، ومساهمتها الفاعلة والمهمة على الساحة العالمية".