شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. المبعوث الأممي يصل صنعاء بصورة عاجلة والان مع التفاصيل

وصل قبل ساعات ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ الأممي ﺇﻟﻰ بلادنا ﻣﺎﺭﺗﻦ ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ، العاصمة ﺻﻨﻌﺎﺀ لمقابلة مليشيات الحوثي. وتأتي هذه الزيارة في محاولة جديدة للدفع بتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي مر عليه قرابة 5 أشهر. وكشفت مصادر أن غريفيث سيلتقي قيادات حوثية لبحث تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة وتبادل جزئي للأسرى خلال رمضان .

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