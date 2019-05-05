وزير الخارجية اللبناني: 600 طفل سوري ولدوا مقابل 30 لبنانيًا

وقال جبران باسيل في تصريح ادلى به من مستشفى البوار، إن أكثر من 600 طفل سوري ولدوا هنا السنة الماضية في مقابل 30 طفل لبناني فقط.
وأضاف: "سيتهموننا بالعنصرية ضد النازحين السوريين لكننا نقول نحن مع السوريين في سوريا، أما في لبنان فنحن مسؤولون عن اللبنانيين ووجودهم وحقوقهم".
وأضاف: "سيتهموننا بالعنصرية ضد النازحين السوريين لكننا نقول نحن مع السوريين في سوريا، أما في لبنان فنحن مسؤولون عن اللبنانيين ووجودهم وحقوقهم".
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