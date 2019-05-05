مكتب الخامنئي: صعوبة رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم في إيران

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن العضو تقديري قوله إن "رصد ورؤية الهلال بالعين المجردة سيكون مصحوباً بصعوبات هذه الليلة".

وأضاف تقديري، أنه "في حال تحقق الأمر وحازت تقارير لجان الرصد والرؤية على تأييد قائد الثورة فإن فتواه بهذا الشأن ستصدر في الساعة العاشرة مساء حول بدء شهر رمضان المبارك، وفي غير هذه الحالة فإن شهر شعبان سيكون 30 يوما".



وأشار تقديري، إلى "إيفاد مجموعات لرصد ورؤية هلال شهر رمضان المبارك في مناطق أخرى بمحافظات البلاد".