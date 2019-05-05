وأضاف تقديري، أنه "في حال تحقق الأمر وحازت تقارير لجان الرصد والرؤية على تأييد قائد الثورة فإن فتواه بهذا الشأن ستصدر في الساعة العاشرة مساء حول بدء شهر رمضان المبارك، وفي غير هذه الحالة فإن شهر شعبان سيكون 30 يوما".
وأشار تقديري، إلى "إيفاد مجموعات لرصد ورؤية هلال شهر رمضان المبارك في مناطق أخرى بمحافظات البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب الخامنئي: صعوبة رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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