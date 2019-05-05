مقتل إسرائيليين اثنين إثر سقوط قذائف صاروخية على عسقلان

أعلنت وسائل إعلام عبرية، الأحد، مقتل إسرائيليين اثنين، متأثرين بجروح أصيبا بها في وقت سابق بسقوط قذائف صاروخية على جنوبي إسرائيل.

وبذلك يرتفع عدد الإسرائيليين الذين سقطوا منذ فجر الأحد إلى 3 قتلى، في ظل استمرار التصعيد العسكري والقصف المتبادل المستمر منذ أمس السبت وأسفر أيضا عن سقوط 7 شهداء و47 مصابا في 150 غارة نفذتها قوات الاحتلال على 200 هدف بقطاع غزة.

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وكانت طائرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي قصفت، أمس السبت، موقعين شمال غزة، وردت الفصائل الفلسطينية برشقات صاروخية، وقد تبادل الطرفان إطلاق الصواريخ على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، في وقت سابق الأحد، إصابة 3 إسرائيليين، بينهم اثنان في حالة خطرة، بسقوط قذيفة على المنطقة الصناعية في مدينة عسقلان، قبل أن تعلن وسائل إعلام إسرائيلية مقتل اثنين من الجرحى.

وفي حادث آخر، قالت تل أبيب إن قذيفة سقطت على سيارة في تجمع "حوف اشكلون"، جنوب، ما أدى إلى إصابة إسرائيلية بجروح خطيرة.