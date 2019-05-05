انت الان تتابع بيونج يانج تطلق صواريخ قصيرة المدى لأول مرة منذ 2017 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ قصيرة المدى من ساحلها الشرقي في أول عملية إطلاق صواريخ منذ 2017 مع تصعيدها الضغط على الولايات المتحدة. وذكر مكتب هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية، في بيان أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا قصير المدى من مدينة (ونسان) في نحو الساعة التاسعة صباحا (منتصف الليل بتوقيت جرينتش)، مشيرا إلى أنه يجري تحليل مشترك مع الولايات المتحدة.

وأكدت هيئة الأركان المشتركة فيما بعد أن عدة صواريخ انطلقت لمسافة تراوحت بين 70 كيلومترا و200 كيلومتر. وكانت تلك أول مرة تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ منذ إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات في نوفمبر 2017 قبل إعلان استكمال بناء قوتها النووية. يذكر أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، تعهد بألا يجري