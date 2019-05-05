انت الان تتابع الاتحاد الأوروبي يُحذر من التصعيد في إدلب السورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حذر الاتحاد الأوروبي، من التصعيد في محافظة إدلب السورية وريف حماة الشمالي جراء تكثيف الغارات الجوية هناك، داعيا روسيا وتركيا لتنفيذ التزاماتها بشأن منطقة خفض التصعيد. وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في بيان أوردته روسيا اليوم، إن "الأطراف الضامنة لأستانا تعهدت بموجب اتفاق عقد في سبتمبر الماضي، بالإبقاء على منطقة خفض التصعيد في إدلب"، مؤكدا أن هذا الاتفاق يجب احترامه، لأن التصعيد العسكري يعرض حياة أكثر من 3 ملايين مدني للخطر، وهو سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية وسيزيد من خطورة مواصلة زعزعة الاستقرار في سوريا.

وأشار البيان إلى أن "الهجمات الأخيرة في إدلب استهدفت أحياء سكنية ومنازل ومستشفيات ومراكز لإيواء النازحين، الأمر الذي نتج عنه سقوط مزيد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين العزل"، داعيا جميع الأطراف حماية سكان إدلب في المقام الأول وضمان الوصول الآمن والدائم للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين الذين يعيشون