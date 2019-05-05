سريلانكا.. قوات الأمن تمشط آلاف المدارس

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

مشطت قوات الأمن في سريلانكا آلاف المدارس اليوم الأحد، قبل يوم واحد من إعادة فتحها بعد عطلة مطولة أعقبت التفجيرات التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وأوضحت الشرطة أن عمليات التمشيط تأتي في إطار التدابير الأمنية التي تم اتخاذها بعدما قررت الحكومة البدء في إعادة فتح المدارس على مرحلتين، أولاهما غدا الاثنين.

وذكرت الشرطة في بيان أن “الحكومة قررت فقط فتح فصول طلاب ما بعد الصف السادس فما أعلى خلال هذا الأسبوع، وإرجاء فتح فصول الصفوف من الأول للسادس للأسبوع القادم”.

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وكانت الحكومة قررت في البداية إعادة فتح جميع المدارس لكافة الصفوف بداية من يوم غد، إلا أنها تراجعت وقررت فتحها على مرحلتين بسبب الإجراءات الأمنية.

ولقي 257 شخصا حتفهم جراء تفجيرات وقعت خلال احتفالات عيد الفصح واستهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فاخرة وموقعين آخرين.

ورغم القرار الحكومي، أعطى رئيس الكنيسة الكاثوليكية في البلاد الكاردينال مالكوم رانجيث توجيهات للمدارس الكاثوليكية بعدم فتح أبوابها، لدواع أمنية.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الحكومية تواصل عمليات البحث في أنحاء البلاد، حيث تعثر على أسلحة ومتفجرات وغير ذلك من مواد محظورة.