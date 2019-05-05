الان تتابع إصابة 4 إسرائيليين إثر سقوط صاروخ أطلق من غزة تجاه عسقلان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غزة - الخليج 365:

أطلقت فصائل فلسطينية في غزة، أطلقت عشرات الصواريخ، استهدفت بئر السبع وعسقلان، ردا على التصعيد الإسرائيلي، بالتزامن مع شن طائرات إسرائيلية غارة على مواقع في القطاع.

وأصيب 4 إسرائيليين إثر سقوط صاروخ أطلق من غزة تجاه مصنع في عسقلان، فيما أعلنت وكالات أنباء أن أحد المصابين حالته خطيرة.

واستهدف الطيران الحربي التابع للاحتلال الإسرائيلي نقطة للضبط الميداني في منطقة النصب التذكاري شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، كما قصف أرضا زراعية شرق المنطقة الوسطى بقطاع غزة.

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فيما سمع دوي صافرات الإنذار في المستوطنات بمحيط قطاع غزة.

وفي سياق متصب، اتهم القيادي في حركة “حماس”، سامي أبو زهري، الاحتلال بارتكاب “جرائم حرب حقيقية في قطاع غزة سقط فيها نساء حوامل وأطفال رضع”، داعيا المجتمع الدولي أن يخرج عن حالة الصمت إزاء “الجرائم الإسرائيلية”.

وأمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بتصعيد الهجمات ضد منازل نشطاء في حركة “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، بدوره، دعا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد اردان، إلى العودة إلى اغتيال قادة “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن القصف الإسرائليي المستمر لليوم الثاني، أسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم سيدة وجنينها ورضيعة أخرى من نفس العائلة، بالإضافة إلى إصابة نحو 70 شخصا بجراح مختلفة.

وتوالت الغارات العدائية من جانب الاحتلال تجاه بلدة خان يونس، ومخيم النصيرات للاجئين، وسط قطاع غزة.