صحيفة: الإمارات اتخذت إجراءات قانونية لوقف تداعيات جرائم النظام القطري

أكدت صحيفة إماراتية، أن شكاوى قطرية كيدية، لا تستند إلى أي قانون، هدفها التغطية على ممارسات نظامها بدعم التطرف والإرهاب.

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365" - "ولم يكن هدفها يوماً مواطنها الذي ليس له أي ذنب، سوى ارتهان سياسة حكومته بمحركات خارجية تستهدف الخراب والتدمير وزرع الفتن والطائفية في المنطقة والعالم.

وأضافت أنه من المفارقات أن تكون الإمارات التي تشكل عنواناً للتسامح في المنطقة والعالم وتحتضن أكثر من 200 جنسية يعيشون بمحبة ووئام، موضع شكوى قطرية كيدية تدعي فيها أن إجراءات وتدابير الدولة تجاه جرائمها تدخل في باب " التمييز العنصري".

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وتساءلت عن أي تمييز عنصري تتحدث قطر، وهي عبارة عن إجراءات قانونية اتخذتها الإمارات لوقف تداعيات جرائم النظام القطري بحق البشرية، مع حرصها تماماً على أن يبقى المواطن القطري موضع ترحيب، وأن لا ينسحب عليه أي إجراء يستهدف نظام دولته الداعم للموت في بقاع عدة لطالما كانت آمنة.

وتابعت واضح تماماً أن النظام القطري نجح فعلاً في مؤامرته بتطويع جهات دولية لتحقيق أغراض سياسية، عبر لجوئه لتقديم شكاوى بلا قيمة، حيال التدابير الإماراتية القانونية ذاتها، أولاها أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، وأخرى مماثلة أمام محكمة العدل الدولية، وهذا تصرف أرعن هدفه التصعيد دون أي نتيجة، وإشغال مثل هذه الجهات الدولية بألاعيب لن تمر على أحد.

وقالت الصحيفة في ختام افتتاحيتها إنه من الأجدى والأصح للنظام القطري، أن يعيد النظر بممارساته المكشوفة أمام العلن، وبدلاً من التخبط بين المؤسسات القانونية الدولية، ورفع الشكاوى هنا وهناك، فإن عليه أن يعيد النظر بسياساته في دعم التطرف والإرهاب، في الوقت الذي يفترض فيه على الجهات القانونية الدولية عدم التعامل مع مثل هذه الادعاءات القطرية الكيدية