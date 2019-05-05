اختطاف سائحين فرنسيين في شمال بنين ومقتل مرشدهما

خطف سائحان فرنسيان كانا يزوران محمية بنجاري في شمال بنين قرب الحدود مع بوركينا فاسو وقتل مرشدهما، كما أفاد مراسل فرانس24 في بنين.

فقد السائحان منذ الأربعاء، وفق ما أفادت مصادر متطابقة الجمعة.

وكان مصدر في الخارجية الفرنسية في باريس قد أكد أن "سائحين فرنسيين، إضافة إلى مرشدهما من بنين، كانوا يزورون محمية بنجاري (لكنهم) لم يعودوا إلى فندقهم مساء الأربعاء". وأضاف "يتم البحث عنهم بدعم من سلطات بنين، وسفارتنا على اتصال بالسلطات المحلية".

وبنين بلد مستقر إجمالا في غرب أفريقيا حيث تنشط مجموعات جهادية عدة. فقد انتقلت الفوضى التي تسود مالي منذ 2012 إلى بوركينا فاسو التي شهدت العديد من الهجمات الجهادية.