شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 عسكريين فنزويليين بتحطم مروحيتهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (كراكاس)

قتل سبعة عسكريين فنزويليين أمس (السبت) عند تحطم مروحيتهم قرب كراكاس، على ما أعلن الرئيس نيكولاس مادورو.

وأفاد مادورو على «تويتر» أن الحادثة وقعت قبل الظهر وقضى سبعة من الضباط.

وأعرب عن أسفه للحادثة وقدم تعازيه لعائلات الضحايا.

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وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أن المروحية من طراز «كوغار» التابعة للطيران الحربي الفنزويلي سقطت في منطقة جبلية في بلدة إل هاتيلو.

وكانت المروحية أقلعت من كراكاس باتجاه سان كارلوس، عاصمة ولاية كوخيديس (شمال غرب)، حيث أشرف الرئيس مع القيادة العسكرية العليا على مناورات جرت في قاعدة إل باو العسكرية بحضور نحو 5300 جندي.

ولم يوضح البيان ما إذا كان طاقم المروحية ضمن الوفد الرئاسي.

وجاء في بيان الوزارة «صدرت أوامر بتفعيل لجنة التحقيق المكلفة الحوادث الجوية للشروع في التحقيقات الضرورية لمعرفة الأسباب الممكنة» لتحطم المروحية.