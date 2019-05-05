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مقتل إسرائيلي بصاروخ أُطلِق من غزة

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جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (القدس)

قُتل إسرائيلي ليل السبت/الأحد جرّاء سقوط صاروخ أُطلق من قطاع غزّة على مدينة عسقلان، بحسب ما أفاد مسؤولون اليوم (الأحد).

وأوردت الشرطة أن الرجل توفي بعد نقله إلى المستشفى متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها لدى سقوط الصاروخ.

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وقالت متحدثة باسم مستشفى بارزيلاي في عسقلان إن الرجل يدعى موشيه أغادي وهو أب لأربعة أولاد في الـ58 من العمر كان خارج منزله حين سقط الصاروخ.

وهو أول إسرائيلي يقضي في تبادل القصف الذي اندلع أمس (السبت).

وقُتل أربعة فلسطينيّين بينهم طفلة ووالدتها الحامل (السبت) بحسب مصادر فلسطينية جرّاء غارات وقصف إسرائيلي على غزّة قالت تلّ أبيب إنّه جاء رداً على إطلاق نحو 250 صاروخاً من القطاع باتّجاه إسرائيل، في تصعيد جديد يُهدّد التهدئة الهشّة بين الجانبين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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