كتب محمود عبد الراضي بدأ حفل الإفراج عن عدد من الغارمين والغارمات بسجون طرة، لقضاء شهر رمضان الكريم مع ذويهم. يأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "سجون بلا غارمين وغارمات" التى تهدف لخروج الغارمين من السجون ولم شمل الأسر المصرية. Advertisements على أنغام الأغانى الوطنية، دخل عدد من الغارمين فى وصلات رقص ابتهاجاً بالإفراج عنهم قبل بدء شهر رمضان، وذلك لتناول إفطار اليوم الأول مع ذويهم، فيما أطلقت بعض السيدات الزغاريد. تعليقات القراء

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كانت هذه تفاصيل خبر صور.. بدء حفل الإفراج عن الغارمين قبل رمضان تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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