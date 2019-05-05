كتب - أحمد يعقوب
توفى اليوم الأحد، الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الرحمن الرحيم، على أن يوارى جثمانه الثرى، بمقابر الأسرة بمدينة 15 مايو.
وتتقدم أسرة "اليوم السابع" بخالص العزاء، لأسرة الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، وداعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق.. والجنازة عصرا بمسجد الرحمن الرحيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.