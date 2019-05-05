أعرب مكتب التربية في الحزب الديمقراطي ال​لبنان​ي، في بيان عن استغرابه لـ"ما وصلت إليه الأمور من استغلال للتربية والتعليم لتحقيق مكاسب حزبية وسياسية لدى البعض، إذ جاء آخرها قيام مكتب التربية في الحزب الإشتراكي وبوقاحة موصوفة، بتنظيم امتحانات رسمية تحت شعارات وتسميات حزبية في ​المدارس الرسمية​ في منطقة الجرد - ​عاليه​ وغيرها من المناطق، ممّا يشكّل سابقة خطرة تهدّد مسيرة التربية والتعليم ودور المدرسة الرسمية في احتضان كافة التلاميذ لأي فئة أو جهة انتموا". ووضع المكتب "هذا الأمر بعهدة المعنيين في التفتيش التربوي و​القضاء​ المختص"، مناشداً إيّاهم "التوسّع في التحقيق بهذا العمل المشبوه والذي يعيدنا إلى زمن "الإدارة المدنية"، مستغلاً وجود وزير تربية تابع للحزب، وضارباً بعرض الحائط ما تبقى من تعليم رسمي في لبنان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الديمقراطي: على القضاء التحقيق في استغلال التقدمي للمدارس الرسمية والتربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.