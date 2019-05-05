الشيخ قبلان: نستنكر العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة

استنكر رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​عبد الأمير قبلان​ "​العدوان الإسرائيلي​ المتواصل على غزة في استكمال الغطرسة الصهيونية على الفلسطينيين لاخضاعهم للرضوخ لصفقة القرن التي احبطها وافشل مفاعيلها الصمود البطولي للشعب الفلسطيني وبسالة وشجاعة مقاومته التي فرضت معادلة ردع جديدة في إسقاطها لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.".

وحيا قبلان الفلسطينيين على ارادتهم الصلبة و عزيمتهم ​المقاومة​، مشددا على "تضامن الفلسطينيين ومقاومتهم الاحتلال كشرط لتحقيق النصر".

من جهة اخرى دعا قبلان المؤمنين إلى التماس هلال ​شهر رمضان​ للعام 1440 هـ غروب يوم الاحد الموافق في 5/5/2019.

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كما استقبل قبلان النائب ​ماريو عون​ وجرى التباحث بمشروع قانون تشريع القنب ، وجرى استعراض الاوضاع العامة في ​لبنان​ .

وطالب الشيخ قبلان بدراسة مشروع القانون بشكل دقيق ومفصل بما يحفظ المواطن والمجتمع، مشدداً على ضرورة وضع ضوابط دقيقة تحصر استعمال القنب بالاستخدامات الطبية وتحول دون استعماله بشكل يضر بالانسان والمجتمع لاننا نريد ان يكون مجتمعنا محصنا بالقانون .

من جهته اشار عون الى ان "استكمل دورتي لزيارات المرجعيات الروحية في البلد حول موضوع يتعلق بالمجتمع اللبناني بشكل مباشر وهو موضوع مشروع القانون الذي نريد ان نتقدم به كتكتل لبنان القوي الى مجلس النواب حول زراعة القنب لأهداف طبية وصيدلانية بحتة، وقد وعدنا الشيخ قبلان الاسبوع القادم سيكون لدينا جواب حول زراعة القنب في لبنان وتشريعه قبل أن نقدم المشروع بشكل نهائي إلى البرلمان اللبناني".