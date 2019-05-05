وصول باسيل إلى غزير ترافقه وزيرة الطاقة

وصل رئيس "التيار الوطني الحر" ​جبران باسيل​، في هذه الاثناء إلى مبنى بلدية غزير ​كسروان​، ترافقه وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​، النائب ​روجيه عازار​، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية ​أنطون سعيد​. وكان في إستقباله النائب السابق ​منصور غانم البون​، السفير خليل كرم، رئيس البلدية شارل حداد، القنصل إبراهيم الحداد، وحشد من رؤساء البلديات، المخاتير، مسؤولو وكوادر التيار الوطني في القضاء.

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