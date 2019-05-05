أشار وزير الخارجية جبران باسيل في تصريح له من مستشفى البوار إلى ان "أكثر من 600 طفل سوري ولدوا هنا السنة الماضية في مقابل 30 طفل لبناني فقط"، مضيفا:"سيتهموننا بالعنصرية ضد النازحين السوريين لكننا نقول نحن مع السوريين في سوريا ،اما في لبنان فنحن مسؤولون عن اللبنانيين ووجودهم وحقوقهم".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل من مستشفى البوار: أكثر من 600 طفل سوري ولدوا هنا السنة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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