سفير الإمارات أطلق حملة المشروع الإماراتي لإفطار صائم رمضان 1440 لبنان

أطلق سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى الجمهورية اللبنانية حمد سعيد الشامسي حملة "المشروع الإماراتي لإفطار صائم رمضان 1440 - لبنان" بعدما استمع من الجهات المنفذة إلى حسن سير التحضيرات المتعلقة بالحملة التي ستواكب الشهر الفضيل بمكرمات من الهيئات والمؤسسات والجمعيات الإماراتية المانحة.
وتشمل الحملة الرمضانية إفطارات جماعية يومية في الملعب البلدي – بيروت للأيتام والأرامل وكبار السن إلى جانب العائلات المحتاجة برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وبالشراكة مع جمعية Beast التي تتعامل مع مروحة كبيرة من الجمعيات والمنظمات والمؤسسات والجمعيات الاهلية والمجتمع المدني من أجل أن تكون موائد الرحمن عامرة بالخير والبركة ويجتمع حولها الناس من مختلف الطوائف والمناطق والجنسيات ليتشاركوا في هذا الشهر الذي يكرس أسمى معاني الايمان والعطاء.
كما تنظم ملحقية "الشؤون الإنسانية والتنموية" إفطارات في مختلف المناطق اللبنانية بالتعاون مع هيئة الاغاثة والمساعدات الانسانية بدار الافتاء وعدة جهات لبنانية حيث سيكون لدور الرعاية الاجتماعية دوراً فاعلاً وأساسياً من أجل إدخال الفرحة والبهجة إلى قلوب الأيتام والنازحين السوريين وتوفير فسحة أمل لهم. إلى جانب توزيع السلل الغذائية والتمور في المناطق الأكثر حاجة ولاسيما الحدودية.
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