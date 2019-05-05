سفير الإمارات أطلق حملة المشروع الإماراتي لإفطار صائم رمضان 1440 لبنان

أطلق سفير دولة ​الامارات​ العربية المتحدة لدى الجمهورية ال​لبنان​ية ​حمد سعيد الشامسي​ حملة "المشروع الإماراتي لإفطار صائم رمضان 1440 - لبنان" بعدما استمع من الجهات المنفذة إلى حسن سير التحضيرات المتعلقة بالحملة التي ستواكب الشهر الفضيل بمكرمات من الهيئات والمؤسسات والجمعيات الإماراتية المانحة.

وتشمل الحملة الرمضانية إفطارات جماعية يومية في الملعب البلدي – ​بيروت​ للأيتام والأرامل وكبار السن إلى جانب ​العائلات المحتاجة​ برعاية رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ وبالشراكة مع جمعية Beast التي تتعامل مع مروحة كبيرة من الجمعيات والمنظمات والمؤسسات و​الجمعيات الاهلية​ و​المجتمع المدني​ من أجل أن تكون موائد الرحمن عامرة بالخير والبركة ويجتمع حولها الناس من مختلف ​الطوائف​ والمناطق والجنسيات ليتشاركوا في هذا الشهر الذي يكرس أسمى معاني الايمان والعطاء.

كما تنظم ملحقية "الشؤون الإنسانية والتنموية" إفطارات في مختلف المناطق اللبنانية بالتعاون مع هيئة الاغاثة والمساعدات الانسانية ب​دار الافتاء​ وعدة جهات لبنانية حيث سيكون لدور الرعاية الاجتماعية دوراً فاعلاً وأساسياً من أجل إدخال الفرحة والبهجة إلى قلوب الأيتام و​النازحين السوريين​ وتوفير فسحة أمل لهم. إلى جانب توزيع السلل الغذائية والتمور في المناطق الأكثر حاجة ولاسيما الحدودية.