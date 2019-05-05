التيار الوطني الحر نظم حملة تبرع بالدم لصالح بنك دم "الجيش اللبناني"

نظم ​التيار الوطني الحر​ حملة ​تبرع بالدم​ في ​ساحة الشهداء​ لصالح بنك دم "​الجيش اللبناني​" تحت عنوان "دمك من دمنا" بمناسبة عيد الشهداء.

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