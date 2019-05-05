سلام ممثلا الحريري: عندما تقر الموازنة ستعطي دفعا جديدا

إعتبر رئيس ​الحكومة​ السابق ​تمام سلام​ أن "​الموازنة​ بالرغم من التقشف، عندما تقر ستعطي دفعا جديدا، نأمل ان يحملنا الى مرحلة جديدة".

وفي كلمة له خلال تمثيله رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في "مؤتمر إنماء ​بيروت​" تمنى سلام ان "يكون المؤتمر تجسيدا لتمكين المسؤولين لانتشالنا من هذا الوضع فنحن في منطقة غير مستقرة وعلينا ان نتوحد. في ظل اجواء الانتقادات ليس من المستحيل ان نتحد في حال صفت النوايا في سبيل محبة بيروت".