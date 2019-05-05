بو جودة رعى تخريج طلاب في تكميلية مار جرجس المارونية في عكار

رعى رئيس أساقفة أبرشية ​طرابلس​ المارونية ​المطران جورج بو جودة​ احتفال تكميلية ​مار جرجس​ المارونية، بتخريج دفعة الفوج الثامن من تلامذة الصف التاسع الأساسي تزامنا والذكرى العاشرة لتأسيس المدرسة وبمشاركة المونسينيور الياس جرجس، النائب السابق ​نضال طعمة​، ممثلة المدير العام ل​وزارة التربية​ الوطنية مديرة دائرة الإرشاد والتوجيه هيلدا خوري، رئيس المنطقة التربوية في عكار ​خليل قسطون​، إضافة إلى كهنة وراهبات ومدراء ومديرات مدارس ومعاهد.

ودعا المطران بو جودة، شد أبناء عكار إلى "محاربة الإهمال بالجهود الدائمة لتثبيت أهمية حضورهم على مستوى الوطن وخاصة من خلال ​الجيش اللبناني​، حامي الوطن".

تخلل الاحتفال فقرات عديدة شارك فيها طلاب قدامى، وكان للطلاب كلمة ألقتها الطالبة ماري موسى، شكرت فيها الأبرشية والإدارة كما المعلمين والمعلمات والأهالي على جهودهم.