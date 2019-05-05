بو جودة رعى تخريج طلاب في تكميلية مار جرجس المارونية في عكار

رعى رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران جورج بو جودة احتفال تكميلية مار جرجس المارونية، بتخريج دفعة الفوج الثامن من تلامذة الصف التاسع الأساسي تزامنا والذكرى العاشرة لتأسيس المدرسة وبمشاركة المونسينيور الياس جرجس، النائب السابق نضال طعمة، ممثلة المدير العام لوزارة التربية الوطنية مديرة دائرة الإرشاد والتوجيه هيلدا خوري، رئيس المنطقة التربوية في عكار خليل قسطون، إضافة إلى كهنة وراهبات ومدراء ومديرات مدارس ومعاهد.
ودعا المطران بو جودة، شد أبناء عكار إلى "محاربة الإهمال بالجهود الدائمة لتثبيت أهمية حضورهم على مستوى الوطن وخاصة من خلال الجيش اللبناني، حامي الوطن".
تخلل الاحتفال فقرات عديدة شارك فيها طلاب قدامى، وكان للطلاب كلمة ألقتها الطالبة ماري موسى، شكرت فيها الأبرشية والإدارة كما المعلمين والمعلمات والأهالي على جهودهم.
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