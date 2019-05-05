مسيحيو سريلانكا يتابعون قداس الأحد عبر شاشات التلفزيون للأسبوع الثاني

تابع مسيحيو ​سريلانكا​ الكاثوليك للأسبوع الثاني على التوالي قداس الأحد في منازلهم عبر شاشات التلفزة مع استمرار إغلاق الكنائس منذ اعتداءات ​عيد الفصح​.

وخلال قداس خاص في كنيسة مقر إقامته الصغيرة، ونقلت وقائعه كاميرات التلفزيون الوطني، أشاد رئيس أساقفة ​كولومبو​ مالكولم رانجيث بإيمان أبناء رعيته الذين لقوا حتفهم في الاعتداءات الجهادية في 21 نيسان خلال ​الصلاة​، عندما استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق.

وفي وقت سابق ألغت ​الكنيسة الكاثوليكية​ القداديس العامة في ​الجزيرة​ الواقعة جنوب آسيا، خشية وقوع مزيد من الهجمات الانتحارية.