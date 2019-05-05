مسيحيو سريلانكا يتابعون قداس الأحد عبر شاشات التلفزيون للأسبوع الثاني

تابع مسيحيو سريلانكا الكاثوليك للأسبوع الثاني على التوالي قداس الأحد في منازلهم عبر شاشات التلفزة مع استمرار إغلاق الكنائس منذ اعتداءات عيد الفصح.
وخلال قداس خاص في كنيسة مقر إقامته الصغيرة، ونقلت وقائعه كاميرات التلفزيون الوطني، أشاد رئيس أساقفة كولومبو مالكولم رانجيث بإيمان أبناء رعيته الذين لقوا حتفهم في الاعتداءات الجهادية في 21 نيسان خلال الصلاة، عندما استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق.
وفي وقت سابق ألغت الكنيسة الكاثوليكية القداديس العامة في الجزيرة الواقعة جنوب آسيا، خشية وقوع مزيد من الهجمات الانتحارية.
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