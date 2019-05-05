سليم جريصاتي: لا نية للمس باستقلالية المصرف المركزي

أكد وزير الدولة لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه "ليس في نية ​الحكومة​ على الإطلاق المس باستقلالية ​المصرف المركزي​ التي هي ركيزة من ركائز نظامنا الإقتصادي الليبرالي الذي هو في صلب مقدمة دستورنا ومبادىء ​الطائف​".

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