بري يستقبل في هذه الأثناء وفدين من حزب الله والتقدمي الإشتراكي

يستقبل رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في هذه الأثناء وفدا من "​حزب الله​" يضم رئيس وحدةالتنسيق والإرتباط في الحزب وفيق صفا ومعاون الأمن العام للحزب حسن الخليل، ووفدا من "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" يضم النائب وائل أبو فاعور وغازي العريضي بحضور وزير المالي ​علي حسن خليل​.

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