بري يستقبل في هذه الأثناء وفدين من حزب الله والتقدمي الإشتراكي

يستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الأثناء وفدا من "حزب الله" يضم رئيس وحدةالتنسيق والإرتباط في الحزب وفيق صفا ومعاون الأمن العام للحزب حسن الخليل، ووفدا من "الحزب التقدمي الإشتراكي" يضم النائب وائل أبو فاعور وغازي العريضي بحضور وزير المالي علي حسن خليل.
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