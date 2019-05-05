المتهمان أرشدا عن مكانها.. "أمن كفر الشيخ" يُعيد سيارة مسروقة من محافظة الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعاد رجال مباحث مركز شركة مطوبس في كفر الشيخ، اليوم الأحد، سيارة أجرة، جرت سرقتها بمعرفة عاطلين، من موقف مطوبس العمومي منذ أيام، وذلك بعد ضبطها في محافظة الجيزة.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقي المقدم هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة مطوبس، بلاغًا من المدعو "مدحت محمد عبد المحسن أبورية"، 40 سنة، سائق، ويقيم ببندر مطوبس، بسرقة سيارته رقم 300182 أجرة كفر الشيخ، من موقف مطوبس.

شكل اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي ترأسه العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، وضم العقيد أيمن بكري، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، للوصول إلى مرتكبي واقعة السرقة.

كشفت جهود فريق البحث الجنائي أن وراء ارتكاب واقعة سرقة السيارة "عزت. س. ا"، 28 سنة، عاطل، ويقيم ببندر مطوبس، وسبق اتهامه في عدد من القضايا ما بين "سرقة وسلاح أبيض"، آخرهم القضية رقم 4502 لسنة 2018، جنح مركز شرطة مطوبس "سلاح أبيض"، و"باسم. م. س"، 23 سنة، تباع، ويقيم بدائرة المركز، وسبق اتهامه في قضيتين "سرقة".

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ألقي القبض على المتهمين، عقب صدور قرار بضبطهما وإحضارهما من النيابة العامة، وجرى اقتيادهما إلى مركز شرطة مطوبس، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه جهود فريق البحث الجنائي، أقرا بارتكاب الواقعة، مستخدمين مفتاحًا مصطنعًا.

واعترف المتهمان أنهما باعا السيارة إلى أحد الأشخاص في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة.

توجهت مأمورية من مباحث مركز شرطة مطوبس، ترأسها الرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث المركز، ومعاونوه النقباء أحمد الدمرداش، وأحمد عسل، وأحمد حمدي، إلى منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، ورفقتهم المتهمين المذكورين، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، وفرع الأمن العام، وجرى ضبط السيارة بإرشاد المتهمين.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 7307 لسنة 2019 جنح مركز شرطة مطوبس، وجاري العرض على النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بتسليم السيارة لمالكها، واستكمال التحقيقات.