مسؤولة كويتية: أجرينا 2ر1 مليون فحص للايدز في العام الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (د ب أ):

كشفت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ڤيروس نقص المناعة المكتسب "الايدز" في الكويت الدكتورة ماجد القطان عن إجراء 2ر1 مليون فحص للايدز بمختبرات الصحة العامة للعمالة الوافدة، والمواطنين المتقدمين للعمل في الجهات الحكومية خلال العام الماضي.

وأكدت القطان ، في تصريح صحفي اليوم الاحد استمرار اللجنة الوطنية لمكافحة الايدز لحملاتها التوعوية على مدار العام، لافتة إلى وجود توسع مستمر لنطاق خدمات الفحص الطوعي والمشورة التي تمكن الشخص من إجراء الفحص السريع لفيروس نقص المناعة والحصول على نتيجة فورية ودقيقة بسرية وخصوصية تامة.

وأشارت إلى تركيزهم على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس مثل فئة المراهقين ومتعاطي المخدرات والمثليين وغيرهم، لافتة إلى أن هذا الفحص هو إضافة إلى قائمة فحوصات فيروس نقص المناعة الروتينية التي تجريها مختبرات وزارة الصحة لباقي الفئات.

وقالت القطان إن اللجنة تتعاون مع جميع الجهات ومنظمات المجتمع المدني الراغبة في استضافة تلك الفعاليات التوعوية أو حملات الفحص الطوعي والمشورة.