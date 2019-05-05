"صحة الأقصر" تحذر المواطنين من تناول بعض الأطعمة في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، رفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الطبية استعدادا لشهر رمضان الكريم.

وشدد "عبد الجواد" علي ضرورة تواجد جميع الأطقم الطبية، خاصة في وقت الإفطار، لافتاً إلى أنه جرى توفير جميع أدوية الطوارئ والمستلزمات والمحاليل والأمصال وتقليص الإجازات لجميع الفرق الطبية، وجاري تسكين الأطباء الجدد بالوحدات الصحية لسد العجز وتغطية جميع وحدات محافظة الأقصر.

وقدمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، التهنئة لأهالي المحافظة بحلول شهر رمضان الكريم ودعت في بيان لها اليوم الأحد، جميع المواطنين إلى تجنب الإفراط في تناول الطعام، خاصة الأطعمة الدهنية والسريعة والسكريات خاصة لمرضى السكر والضغط مع الإكثار من شرب الماء وتناول الخضروات والفواكه الطازجة، وضرورة مراجعة الطبيب المعالج لضبط جرعات الأدوية مع توقيت الإفطار والسحور.